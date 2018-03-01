Гонтареву може врятувати тільки паспорт США, – політолог

Після попередника Кубіва Валерія Гонтарева продовжила розвал фінансової системи, а далі закривала банки, щоб кинути кінці у воду. Однак кожна фінансова піраміда відстежується. Гонтареву може врятувати тільки паспорт США. Тоді вона буде недосяжною для вітчизняного правосуддя.

Таку заяву зробив політичний та економічний експерт Всеволод Степанюк на прес-конференції в Голос.ua

Про це йдеться у статті Катерини Петренко для сайту "24": Доля Нацбанку: як вплине призначення нового голови на банківську систему України

Степанюк переконаний, що будь-яка нова влада буде переслідувати попередню. Бо та порушила все, що тільки можна: від Конституції до Кримінального кодексу.

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А от політолог Андрій Золотарьов прогнозує два варіанти подій для Гонтаревої. На його думку, якщо відбудеться м'яка зміна влади, то екс-очільниця НБУ насолоджуватиметься життям. Можливо, за межами України.

Але якщо трапиться жорстка зміна влади, то ті, хто прийдуть на зміну Порошенку, кидатимуть до в'язниці своїх попередників. Тоді Гонтаревій варто буде напружитись, бо від суми і тюрми не зарікаються,

– прокоментував політолог.

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Нагадаємо: 18 січня 2018 року Президент Петро Порошенко вніс до парламенту проекти постанов про звільнення з посади голови НБУ Валерії Гонтаревої, яка ще у квітні 2017 року повідомила про своє рішення піти у відставку, і призначення на цю посаду Якова Смолія.

Стало відомо, що питання про звільнення Валерії Гонтаревої та призначення її наступника на посаду голови НБУ 1 березня депутати Верховної Ради розглядати не будуть. За словами нардепа Михайла Довбенка, воно, найімовірніше, буде винесене на розгляд Верховної Ради вже наступного пленарного тижня – 13-16 березня.

Хто така Валерія Гонтарева? Голова Національного банку України з 19 червня 2014-го по 10 березня 2017 року.



З 1993 по 1996 працювала провідним економістом на Українській валютній біржі. З грудня 2007-го – голова ради директорів групи "Інвестиційний Капітал Україна".



З вересня 2013 по 17 червня 2014-го займала посаду голови спостережної ради банку "Авангард". Член РНБО з 23 червня 2014 року.



За 2017 рік задекларувала понад 83,5 мільйона гривень. Джерелом надходження чиновниця вказала дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав компанії ICU Holdings Limited.