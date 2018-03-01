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Рада не звільнятиме Гонтареву 1 березня

12:05, 1 березня 661 Читать новость на русском

Питання про звільнення Валерії Гонтаревої та призначення її наступника на посаду голови НБУ 1 березня депутати Верховної Ради розглядати не будуть.

У профільному парламентському комітеті з питань фінансової та банківської діяльності запевнили, що у четвер, 1 березня, на розгляд питання про звільнення Валерії Гонтаревої і призначення замість неї нового керівника Національного банку України сподіватись не варто.

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Про це журналістам повідомив в.о. голови комітету Михайло Довбенко.

Сьогодні не буде розглядатися це питання у зв'язку з тим, що у нас вимальовується ціла низка кадрових питань. Нам треба затверджувати склад ЦВК, голосувати за омбудсмена, за голову Рахункової палати, за керівництво Нацбанку, тому деякі представники коаліції вважають, що це треба зробити в окремий день,
– пояснив нардеп.

За його словами, питання про відставку Гонтаревої та призначення нового голови НБУ, скоріш за все, буде винесене на розгляд Верховної Ради вже наступного пленарного тижня – 13-16 березня.

18 січня 2018 року Президент Петро Порошенко вніс до парламенту проекти постанов про звільнення з посади голови НБУ Валерії Гонтаревої, яка ще у квітні 2017 року повідомила про своє рішення піти у відставку, і призначення на цю посаду Якова Смолія.

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Хто такий Яків Смолій? З 11 травня 2017 року виконує обов'язки керівника НБУ.

З 1994 по 2005 рік працював у Банку "Аваль", був співвласником банку, який у 2005 році було продано австрійській банківській групі Raiffeisen.

У 2014-му його призначили заступником голови НБУ Степана Кубіва. Лишався він там також і при Валерії Гонтаревій.

За 2017 рік задекларував понад 15 мільйонів гривень доходів. У власності Смолія: житловий будинок площею понад 400 квадратних метрів, квартира, дача, земельні ділянки та офіси, а також 4 автомобілі.

Теги: Новини України Новини політики НБУ Верховна Рада Валерія Гонтарева Яків Смолій
Джерело: 24 Канал
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