В углу возле "Рождества" появится подарок. Нужно нажать на него и Санта на воздушном шаре заберет вас в мир ярких игр.
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Google предлагает рождественские игры
Браузер запустил сайт, на котором можно поиграть в игрушки.
Сайт "Радар Санты" / Скриншот из сети
Пользователь погружается в сказочное село, где подготовили различные раскраски, викторины, раннеры и многие другие игры.
Развлечения ждут вас в праздничном селе. Они приготовили множество веселых викторин и обучающих игр, которые подойдут для всей семьи,
– говорится в шапке сайта.
Некоторые интерактивы помогут детям изучить программирование, узнать о новогодних традициях разных стран. Кроме этого, можно поиграть в стилиста и украсить Санте бороду или потренировать композиторские навыки и создать рождественскую песенку с помощью эльфов.
Игра "Эльфы-музыканты" / Скриншот с сайта
Google даже позаботился о ситуации, если на Рождество не будет снега – традиционные снежки можно поиграть онлайн.
Игра в снежки / Скриншот с сайта
Кстати, игры подбирают рандомно. Таким образом, нажав на подарок несколько раз, можно попробовать различные игры и, несомненно, улучшить праздничное настроение.
Игра "Найди Санту" / Скриншот с сайта
Игра "Разрисуй бороду Санты" / Скриншот с сайта