У кутку біля "Різдва" з'явиться подарунок. Потрібно натиснути на нього і Санта на повітряній кулі забере вас у світ яскравих ігор.

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Google пропонує різдвяні ігри

Браузер запустив сайт, на якому можна погратись у забавки.



Сайт "Радар Санти" / Скриншот з мережі

Користувач поринає у казкове село, де підготували різні розмальовки, вікторини, раннери та багато інших ігор.

Розваги чекають на вас у святковому селі. Вони приготували безліч веселих вікторин та навчальних ігор, які підійдуть для всієї родини,

– мовиться у шапці сайту.

Деякі інтерактиви допоможуть дітям вивчити програмування, дізнатися про новорічні традиції різних країн. Крім цього, можна побавитись у стиліста та прикрасити Санті бороду або ж потренувати композиторські навички й створити різдвяну пісеньку за допомогою ельфів.



Гра "Ельфи-музиканти" / Скриншот із сайту

Google навіть подбав про ситуацію, якщо на Різдво не буде снігу – традиційні сніжки можна пограти онлайн.



Гра у сніжки / Скриншот із сайту

До речі, ігри підбирають рандомно. Таким чином, натиснувши на подарунок кілька разів, можна спробувати різні забавки та, безсумнівно, покращити святковий настрій.



Гра "Знайди Санту" / Скриншот із сайту



Гра "Розмалюй бороду Санти" / Скриншот із сайту