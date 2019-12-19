Google, Global Logic и украинское правительство мотивировали школьниц заниматься IT

Проект STEM is FEM собрал в Киеве девушек из разных уголков Украины: Днепра, Запорожья, Каменец-Подольского, Мариуполя, Никополя, Ровно, Харькова и Киева.

В течение двух дней 23 девочки-старшеклассницы погружались в сферу ІТ.

С мотивационными речами перед ними выступили женщины из разных отраслей, которые достигли высот в карьере: министр социальной политики Украины Юлия Соколовская, народный депутат Украины, в прошлом – главный операционный директор Ring Ukraine Кира Рудик и вице-президент по инжинирингу GlobalLogic Юлия Дубова. А на вопрос девушек об ІТ, какие карьерные перспективы оно предлагает и каким образом их достичь, отвечали женщины, которые непосредственно работают в направлении: руководитель направления развития онлайн-платформ, стартапов и венчурных фондов Google в Центральной Европе Нина Левчук, аккаунт-стратегиня Google Анастасия Харитонова, Lead QA компании GlobalLogic Виктория Таранюк и Front-End разработчик в компании Beetroot Ирина Зеленецька.

"Европе так же есть куда еще работать во многих бизнес направлениях с точки зрения гендерного равенства. Например, если взять стартапы и венчурные фонды, то процент женщин на руководящих должностях сравнительно маленький. Я думаю, что не во всех бизнес-индустриях развитие женщин происходит столь же быстро. Однако верю, что в будущем это изменится, так как сейчас много компаний, которые инвестируют в STEM образование для женщин, начиная с самого раннего возраста, например с 5-ти лет", – считает руководитель направления развития онлайн-платформ, стартапов и венчурных фондов Google в Центральной Европе Нина Левчук.

Также девушки посетили офисы IT-компаний, чтобы познакомиться с возможным будущим рабочим местом. В компании GlobalLogic девушкам показали новейший концертный музыкальный пульт, для разработки которого музыканты изучили ИТ, креативный офис, в котором рабочие столы расположены между сонячниками Ван Гога и современный хайвею. А в офисе Beetroot девушкам рассказывали о шведские традиции в корпоративной культуре и преимуществах работы в компании с горизонтальной структурой. Еще одной частью Модуля стал конкурс, победительница которого летом 2020 посетит Webit Festival Europe в Валенсии, Испания.

"Отрасли STEM очень важны для развития страны, ее экономики, инфраструктуры и достижения новых высот на мировой арене. Нам приятно, что это хорошо понимает и бизнес, и люди, управляющие страной. С каждым днем у нашего проекта появляется все больше друзей. Надеемся, что уже вскоре в Украине сформируется большая и дружная женская STEM-сообщество", – говорит один из инициаторов проекта, IT-бизнесмен и инвестор Сергей Токарев.

STEM is FEM – благотворительный образовательный проект, который поощряет девушек выбирать для обучения STEM-специальности. Каждые два месяца проект выбирает узкую отрасль и знакомит с ней девушек. В январе 2020 года на сайте проекта начнется конкурс на участие в образовательном модуле "Энергетика и экология".