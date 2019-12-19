Представники Google, Global Logic та українського уряду мотивували школярок займатись IT

Проект STEM is FEM зібрав у Києві дівчат із різних куточків України: Дніпра, Запоріжжя, Кам'янець-Подільського, Маріуполя, Нікополя, Рівного, Харкова та Києва.

Протягом двох днів 23 дівчинки-старшокласниці занурювались у сферу ІТ.

Із мотиваційними промовами перед ними виступили жінки з різних галузей, які досягли висот у кар’єрі: міністерка соціальної політики України Юлія Соколовська, народна депутатка України, в минулому – головна операційна директорка Ring Ukraine Кіра Рудик та віце-президентка з інжинірингу GlobalLogic Юлія Дубова. А на питання дівчат про ІТ, які кар’єрні перспективи воно пропонує та яким чином їх досягти, відповідали жінки, які безпосередньо працюють у напрямку: керівниця напрямку розвитку онлайн-платформ, стартапів та венчурних фондів Google у Центральній Європі Ніна Левчук, аккаунт-стратегиня Google Анастасія Харитонова, Lead QA компанії GlobalLogic Вікторія Таранюк та Front-End розробниця в компанії Beetroot Ірина Зеленецька.

"Європі так само є куди ще працювати в багатьох бізнес напрямках з точки зору гендерної рівності. Наприклад, якщо взяти стартапи та венчурні фонди, то відсоток жінок на керівних посадах порівняно маленький. Я думаю, що не в усіх бізнес-індустріях розвиток жінок відбувається настільки ж швидко. Проте вірю, що в майбутньому це зміниться, так як зараз багато компаній, які інвестують в STEM освіту для жінок, починаючи з самого раннього віку, наприклад з 5-ти років", – вважає керівниця напрямку розвитку онлайн-платформ, стартапів та венчурних фондів Google у Центральній Європі Ніна Левчук.

Також дівчата завітали в офіси ІТ-компаній, аби познайомитися із можливим майбутнім робочим місцем. У компанії GlobalLogic дівчатам показали новітній концертний музичний пульт, для розробки якого музиканти вивчили ІТ, та креативний офіс, у якому робочі столи розташовані поміж сонячниками Ван Гога та сучасний хайвеєм. А в офісі Beetroot дівчатам розповідали про шведські традиції у корпоративній культурі, та переваги роботи у компанії із горизонтальною структурою. Ще однією частиною Модулю став конкурс, переможниця якого влітку 2020 відвідає Webit Festival Europe у Валенсії, Іспанія.

"Галузі STEM дуже важливі для розвитку країни, її економіки, інфраструктури та досягнення нових висот на світовій арені. Нам приємно, що це добре розуміє і бізнес, і люди, що керують країною. З кожним днем у нашого проєкту з’являється все більше друзів. Сподіваємося, що вже незабаром в Україні сформується велика та дружня жіноча STEM-спільнота", – говорить один з ініціаторів проєкту, IT-бізнесмен та інвестор Сергій Токарєв.

STEM is FEM – благодійний освітній проєкт, який заохочує дівчат обирати для навчання STEM-спеціальності. Кожні два місяці проєкт обирає вузьку галузь і знайомить із нею дівчат. У січні 2020 року на сайті проєкту розпочнеться конкурс на участь у освітньому модулі "Енергетика і екологія".