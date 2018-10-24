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      Google посвятил новый doodle художнику Тайрусу Вонгу

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      Новый doodle от Google посвящено художнику Тайрусу Вонгу
      Новый doodle от Google посвящено художнику Тайрусу Вонгу / Google

      Сегодня компания Google посвятила анимированный doodle 108-летию со дня рождения создателя мультфильма "Бэмби" – Тайруса Вонга. Работа выполнена в стилистике, напоминающей произведения художника и посвященная ему и культурному наследию, которое он оставил после себя.

      Новый doodle можно посмотреть на главной странице поисковика.

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      Сегодняшний Doodle посвящен жизни и наследию Тайруса Вонга, китайско-американского художника, который создал некоторые из самых известных образов американской популярной культуры. Черпая вдохновение от китайских художников династии Сун, Вонг применил свое уникальное видение создавая картины, принты и даже мультфильм студии Уолта Диснея Bambi,
      – отметили в компании.

      Видеоролик показывает историю жизни и становления Тайруса Вонга, как художника. Также видео демонстрирует увлечение художника, которому он посвятил немало времени, после того, как покинул работу аниматора – воздушные змеи.

      google doodle, Тайрус Вонг Эскиз для нового doodle

      google doodle, Тайрус ВонгРолик демонстрирует важные жизненные этапы Тайруса Вонга, как художника

      "Работа Тайруса Вонга вдохновила меня, поскольку я впервые узнал о нем будучи студенткой первого года анимации в CalArts. Мне нравится, как он наполнил Западную культуру иллюстрации чувственностью восточных картин, это побуждает меня подумать о способах передачи собственного китайского наследия в историях и произведениях, которые делаю я", – отметила создатель doodle Софи Дио.

      Тайрус Вонг Тайрус Вонг в своей мастерской

      Компания выразила искреннюю благодарность всем членам семьи Тайруса.

      Смотрите видео нового doodle посвященного Тайрусу Вонгу:

       

      Кто такой Тайрус Вонг?Американский художник китайского происхождения. Он был мультипликатором, каллиграфом, монументалистом, специалистом по керамике, литографом и создателем воздушных змеев, а также художником-постановщиком и художником по раскадровке. Вонг работал с компаниями Disney и Warner Brothers. Он создавал и монументальные произведения для управления общественных работ США, и рисовал открытки для Hallmark Cards.

      Одной из самых известных работ художника является мультфильм 1942 года "Бэмби". На эту работу его вдохновляло искусство династии Сун.

      Вонг ушел из киноиндустрии в конце 1960-х годов, но продолжил свою работу как художник, большую часть времени занимаясь разработкой воздушных змеев. Он также продолжал рисовать, делать наброски и проектировать керамику в свои 90 лет. Он стал героем документального фильма 2015 года "Tyrus" режиссера Памелы Тому. Вонг умер 30 декабря 2016 в возрасте 106 лет.

      Теги: Google
      Источник: 24 Канал
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