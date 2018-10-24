Сьогодні компанія Google присвятила анімований дудл 108 річчю від дня народження творця мультфільма "Бембі" – Тайруса Вонга. Робота виконана у стилістиці, що нагадує твори художника і присвячена йому та культурній спадщині, яку він залишив після себе.

Новий doodle можна переглянути на головній сторінці пошуковика.

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Сьогоднішній Doodle присвячено життю та спадщині Тайруса Вонга, китайсько-американського художника, який створив деякі з найвідоміших образів американської популярної культури. Черпаючи натхнення від китайських художників династії Сун, Вонг застосував своє унікальне бачення створюючи картини, принти і навіть мультфільм студії Уолта Діснея Bambi,

– зазначили у компанії.

Відеоролик пропонує нам переглянути коротку історію життя та становлення Тайруса Вонга, як митця. Також відео демонструє захоплення художника, якому він присвятив чимало часу, після того, як покинув роботу аніматора – повітряні змії.



Ескіз для нового doodle



Ролик демонструє важливі життєві етапи Тайруса Вонга, як митця

"Робота Тайруса Вонга надихнула мене, оскільки я вперше дізнався про нього будучи студентом першого року анімації в CalArts. Мені подобається, як він наповнив Західну культуру ілюстрацію чуттєвістю східних картин; це спонукає мене подумати про способи передачі власної китайської спадщини в історіях та творах, які я роблю", – зауважила творець doodle Софі Діо.



Тайрус Вонг у своїй майстерні

Компанія висловила щиру подяку усім членам сім'ї Тайруса.

Дивіться відео нового doodle присвяченого Тайрусу Вонгу:

Хто такий Тайрус Вонг?Американський художник китайського походження. Він був мультиплікатором, каліграфом, монументалістом, фахівцем по кераміці, літографом і творцем повітряних зміїв, а також художником-постановником і художником по розкадруванні. Вонг працював з компаніями Disney і Warner Brothers. Він створював і монументальні твори для управління громадських робіт США, і малював листівки для Hallmark Cards.



Однією з найвідоміших робіт художника є мультфільм 1942 року "Бембі". На цю роботу його надихало мистецтво династії Сун.



Вонг пішов з кіноіндустрії в кінці 1960-х років, але продовжив свою роботу як художник, більшу частину часу займаючись розробкою повітряних зміїв. Він також продовжував малювати, робити начерки і проектувати кераміку в свої 90 років. Він став героєм документального фільму 2015 року "Tyrus" режисера Памели Тому. Вонг помер 30 грудня 2016 року у віці 106 років.