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      Google присвятив новий дудл художнику Тайрусу Вонгу

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      Тайрус Вонг - хто він такий і чому Google присвятив йому дудл
      Тайрус Вонг - хто він такий і чому Google присвятив йому дудл / Google

      Сьогодні компанія Google присвятила анімований дудл 108 річчю від дня народження творця мультфільма "Бембі" – Тайруса Вонга. Робота виконана у стилістиці, що нагадує твори художника і присвячена йому та культурній спадщині, яку він залишив після себе.

      Новий doodle можна переглянути на головній сторінці пошуковика.

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      Сьогоднішній Doodle присвячено життю та спадщині Тайруса Вонга, китайсько-американського художника, який створив деякі з найвідоміших образів американської популярної культури. Черпаючи натхнення від китайських художників династії Сун, Вонг застосував своє унікальне бачення створюючи картини, принти і навіть мультфільм студії Уолта Діснея Bambi,
      – зазначили у компанії.

      Відеоролик пропонує нам переглянути коротку історію життя та становлення Тайруса Вонга, як митця. Також відео демонструє захоплення художника, якому він присвятив чимало часу, після того, як покинув роботу аніматора – повітряні змії.

      google doodle, Тайрус Вонг
      Ескіз для нового doodle

      google doodle, Тайрус Вонг
      Ролик демонструє важливі життєві етапи Тайруса Вонга, як митця

      "Робота Тайруса Вонга надихнула мене, оскільки я вперше дізнався про нього будучи студентом першого року анімації в CalArts. Мені подобається, як він наповнив Західну культуру ілюстрацію чуттєвістю східних картин; це спонукає мене подумати про способи передачі власної китайської спадщини в історіях та творах, які я роблю", – зауважила творець doodle Софі Діо.

      Тайрус Вонг
      Тайрус Вонг у своїй майстерні

      Компанія висловила щиру подяку усім членам сім'ї Тайруса.

      Дивіться відео нового doodle присвяченого Тайрусу Вонгу:

      Хто такий Тайрус Вонг?Американський художник китайського походження. Він був мультиплікатором, каліграфом, монументалістом, фахівцем по кераміці, літографом і творцем повітряних зміїв, а також художником-постановником і художником по розкадруванні. Вонг працював з компаніями Disney і Warner Brothers. Він створював і монументальні твори для управління громадських робіт США, і малював листівки для Hallmark Cards.

      Однією з найвідоміших робіт художника є мультфільм 1942 року "Бембі". На цю роботу його надихало мистецтво династії Сун.

      Вонг пішов з кіноіндустрії в кінці 1960-х років, але продовжив свою роботу як художник, більшу частину часу займаючись розробкою повітряних зміїв. Він також продовжував малювати, робити начерки і проектувати кераміку в свої 90 років. Він став героєм документального фільму 2015 року "Tyrus" режисера Памели Тому. Вонг помер 30 грудня 2016 року у віці 106 років.

      Теги: Google
      Джерело: 24 Канал
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