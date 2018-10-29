Google создал новый интерактивный хеллоуинский дудл

Компания Google в канун Хэллоуина создала интерактивную онлайн-игру в которой можно посоревноваться с другими пользователями сети.

В игру можно поиграть на главной странице поисковика.

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Перед началом соревнования предоставляется возможность пройти учебный уровень, для ознакомления с правилами игры. Когда вдоволь натренируетесь - можно приступить к соревнованию по ловле огней.

Соревноваться в ловле огней духов можно как со случайными пользователями сети, так и с друзьями, отправив им сгенерированную ссылку.

Игроки могут посоревноваться со своими друзьями

Участники соревнования делятся на две команды Зеленые и Фиолетовые по 4 игрока в каждой. Главная задача – доставить к базе команды за которую соревнуетесь наибольшее количество огней духов. Для этого у игроков есть две минуты.

На главную базу команды нужно принести как можно больше огней духов

Во время игры участники могут помогать коллегам по команде и похищать уже собраны огне противников.

За каждую крупную партию огней принесенных на базу команды игрок получает один из бонусов: ускорение и ночное видение, помогающие в соревновании.

После окончания игры участники могут просмотреть рейтинг каждого из игроков своей команды и команды противника. Здесь можно оценить, кто из игроков собрал больше огней духов.

После окончания игры каждый может просмотреть рейтинг матча

Результатом соревнования можно похвастаться в социальной сети, или сделать запись в своем Twitter.