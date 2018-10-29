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      Google створив новий інтерактивний хелловінський дудл

      54 Читать новость на русском
      Новий дудл від Google
      Новий дудл від Google / Google

      Компанія Google у переддень Хелловіну створила інтерактивну онлайн-гру у якій можна позмагатися з іншими користувачами мережі.

      У гру можна пограти на головній сторінці пошуковика.

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      Перед початком змагання надається можливість пройти навчальний рівень, для ознайомлення з правилами гри. Коли вдосталь натренуєтесь – можна приступити до змагання з ловлі вогнів.

      Змагатися у ловлі вогнів духів можна як з випадковими користувачами мережі, так і з друзями, відправивши їм згенероване посилання.

      google , doodle
      Гравці мають нагоду позмагатися зі своїми друзями

      Учасники змагання діляться на дві команди Зелені та Фіолетові по 4 гравці у кожній. Головне завдання – доправити до бази команди за яку змагаєтесь найбільшу кількість вогнів духів. Для цього команди мають дві хвилини.

      google, doodle
      На головну базу команди потрібно принести якомога більше вогнів духів

      Під час гри учасники можуть допомагати колегам по команді і викрадати вже зібрані вогні противників.

      За кожну велику партію вогнів принесених на базу команди гравець отримує один з бонусів: прискорення та нічне бачення, що допомагають у змаганні.

      Після закінчення гри учасники мають змогу переглянути рейтинг кожного з гравців команди та команди противника. Тут можна оцінити, хто з гравців найстаранніше збирав вогні духів.

      google, doodle
      Після закінчення гри кожен може переглянути рейтинг матчу

      Результатом змагання можна похвалитися у соціальній мережі, або зробити запис у своєму Twitter.

      Теги: Google Хелловін
      Джерело: 24 Канал
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