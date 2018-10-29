Google створив новий інтерактивний хелловінський дудл

Компанія Google у переддень Хелловіну створила інтерактивну онлайн-гру у якій можна позмагатися з іншими користувачами мережі.

У гру можна пограти на головній сторінці пошуковика.

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Перед початком змагання надається можливість пройти навчальний рівень, для ознайомлення з правилами гри. Коли вдосталь натренуєтесь – можна приступити до змагання з ловлі вогнів.

Змагатися у ловлі вогнів духів можна як з випадковими користувачами мережі, так і з друзями, відправивши їм згенероване посилання.



Гравці мають нагоду позмагатися зі своїми друзями

Учасники змагання діляться на дві команди Зелені та Фіолетові по 4 гравці у кожній. Головне завдання – доправити до бази команди за яку змагаєтесь найбільшу кількість вогнів духів. Для цього команди мають дві хвилини.



На головну базу команди потрібно принести якомога більше вогнів духів

Під час гри учасники можуть допомагати колегам по команді і викрадати вже зібрані вогні противників.

За кожну велику партію вогнів принесених на базу команди гравець отримує один з бонусів: прискорення та нічне бачення, що допомагають у змаганні.

Після закінчення гри учасники мають змогу переглянути рейтинг кожного з гравців команди та команди противника. Тут можна оцінити, хто з гравців найстаранніше збирав вогні духів.



Після закінчення гри кожен може переглянути рейтинг матчу

Результатом змагання можна похвалитися у соціальній мережі, або зробити запис у своєму Twitter.