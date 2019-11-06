Горбатюк допускает, что Портнов причастен к похищению дел Майдана

Часть материалов по преступлениям против Майдана похитили. Бывший глава управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк допускает, что к этому причастен соратник Януковича Андрей Портнов.

Мол, сделал он это через его коллегу – прокурора Николая Николаева, сообщает "Украинская правда".

Важно! Богдан хотел затормозить расследование дел по Майдану и Януковичу, – Горбатюк

Накануне Портнов в своем телеграмм-канале заявил, что Горбатюк "украл два тома оригиналов уголовного производства", касающиеся расстрелов сотрудников милиции во время Революции Достоинства.

"Украл и спрятал вместе с видеозаписями и оригиналами документов. Мы нашли. Сегодня оба тома вместе с дисками и моим заявлением о преступлении переданы в ГБР", – написал он.

Впоследствии председатель ГБР Роман Труба подтвердил, что его ведомство открыло уголовное производство в отношении следователей управления спецрасследований ГПУ, которые допустили потерю материалов в расследовании "дел Майдана".

Горбатюк же подчеркнул, что все это делается Портновым для того, чтобы дискредитировать расследование и провести обыски у следователей, которые занимаются этим делом. И также заверил, что Николаев до последнего времени имел доступ к материалам производства.

Портнов регулярно угрожает мне привлечением к уголовной ответственности. Пусть ГБР считает это официальным заявлением. Конечно, еще подам письменное заявление о преступлении,

– прокомментировал Горбатюк.

И подчеркнул, что ГБР должно выяснить, откуда у Портнова материалы производства и проверить версию об организации именно им их похищения.

Кто такой Андрей Портнов?Юрист, который работал на команду беглого президента Януковича. Считают, что именно он разрабатывал "диктаторские законы" 2014 года, направленные против Евромайдана. После Революции Достоинства бежал в Россию, впоследствии жил в Австрии. Ранее находился под санкциями ЕС, но его убрали из санкционного списка, когда он выиграл суд "Портнов против Совета ЕС". Сейчас Портнов вернулся в Украину и чрезвычайно активно противостоит пятому президенту Петру Порошенко. Также он постоянно устраивает скандалы с журналистами, грубо обзывает их "помойными ямами", "чучелами" и тому подобное.

Отметим, что с начала 2018 года Горбатюк несколько раз подавал жалобы в отношении своего подчиненного Николая Николаева, в частности "о привлечении к ответственности по подозрению в сливе информации".

Что известно о Сергее Горбатюке и расследовании дел Майдана: кратко