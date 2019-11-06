Горбатюк допускає, що Портнов причетний до викрадення справ Майдану

Частину матеріалів щодо злочинів проти Майдану викрали. Колишній голова управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк допускає, що причетний до цього соратник Януковича Андрій Портнов.

Мовляв, зробив він це через його колегу – прокурора Миколу Ніколаєва, повідомляє "Українська правда".

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Напередодні Портнов у своєму телеграм-каналі заявив, що Горбатюк "вкрав два томи оригіналів кримінального провадження", що стосуються розстрілів співробітників міліції під час Революції Гідності.

"Вкрав і сховав разом з відеозаписами та оригіналами документів. Ми знайшли. Сьогодні обидва томи разом з дисками і моєю заявою про злочин передані в ДБР", – написав він.

Згодом голова ДБР Роман Труба підтвердив, що його відомство відкрило кримінальне провадження стосовно слідчих управління спецрозслідувань ГПУ, які допустили втрату матеріалів у розслідуванні "справ Майдану".

Горбатюк же наголосив, що все це робиться Портновим для того, аби дискредитувати розслідування та провести обушки в слідчих, які займаються цією справою. І також запевнив, що Ніколаєв до останнього часу мав доступ до матеріалів провадження.

Портнов регулярно погрожує мені притягненням до кримінальної відповідальності. Хай ДБР вважає це офіційною заявою. Звичайно, ще подам письмову заяву про злочин,

– прокоментував Горбатюк.

Й наголосив, що ДБР мало б з'ясувати, звідки у Портнова матеріали провадження і перевірити версію про організацію саме ним їх викрадення.

Хто такий Андрій Портнов?Юрист, який працював на команду президента-втікача Януковича. Вважають, що саме він розробляв "диктаторські закони" від 2014 року, спрямовані проти Євромайдану. Після Революції Гідності втік до Росії, згодом жив у Австрії. Раніше перебував під санкціями ЄС, але його вилучили із санкційного списку, коли він виграв суд "Портнов проти Ради ЄС".



Зараз Портнов повернувся до України та надзвичайно активно протистоїть п'ятому президентові Петру Порошенку. Також він постійно влаштовує скандали з журналістами, грубо обзиває їх "помийними ямами", "опудалами" тощо.

Зазначимо, що з початку 2018 року Горбатюк кілька разів подавав скарги щодо свого підлеглого Миколи Ніколаєва, зокрема за "про притягнення до відповідальності за підозрою у зливі інформації".

Що відомо про Сергія Горбатюка та розслідування справ Майдану: коротко

• 23 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про його звільнення;

• відділ Горбатюка займався розслідуванням справ Майдану;

• 21 жовтня у ГПУ створили департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєні під час Революції Гідності 2013-2014 років;

• злочини часів Майдану тепер розслідуватиме Державне бюро розслідувань, за діяльністю якого наглядатиме новостворений департамент у Генпрокуратурі;

• після звільнення Горбатюк заявив, що слідство у справах Майдану призупинено, в ГПУ, зі свого боку, розслідування та забезпечення невідворотності покарання у справах Майдану називають пріорітетними;

• 19 лютого 2019 року напередодні річниці розстрілів у центрі Києва моніторингова місія ООН з прав людини в Україні констатувала, що за 5 років після протестів на Майдані досягнуто лише обмежений прогрес у розслідуванні вбивств і насильницьких смертей 98 осіб.