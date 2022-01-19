Гордон связывает обстрел со своей политической деятельностью. Здание офиса его интернет-издания расположено на улице Щекавицкой.
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Правоохранители получили информацию об обстреле около 17:00.
Следственно-оперативная группа на месте происшествия зафиксировала имеющееся повреждение наружного стекла двойного стеклопакета. Повреждение стекла было не сквозным,
– говорится в сообщении.
Полиция рассказала, что сейчас устанавливают свидетелей и очевидцев, а также – просматривают видео с камер наблюдения.
В Днепре устроили ночную стрельбу
- Правоохранители сообщили, что люди во дворе одного из домов устроили ночную стрельбу.
- Об инциденте сообщил один из местных жителей.
- Местные СМИ сообщили, что прозвучало 10 выстрелов.
- Правоохранители рассказали, что 2 женщины и 2 мужчин действительно находились возле жилых домов. Когда они увидели полицейских, то начали убегать.
- Нарушителей поймали.