Гордон связывает обстрел со своей политической деятельностью. Здание офиса его интернет-издания расположено на улице Щекавицкой.

Заметьте Подростки обстреляли машину автошколы в Кривом Роге – фото с места события

Правоохранители получили информацию об обстреле около 17:00.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия зафиксировала имеющееся повреждение наружного стекла двойного стеклопакета. Повреждение стекла было не сквозным,

– говорится в сообщении.

Полиция рассказала, что сейчас устанавливают свидетелей и очевидцев, а также – просматривают видео с камер наблюдения.

В Днепре устроили ночную стрельбу