Гордон пов'язує обстріл зі своєю політичною діяльністю. Будівля офісу його інтернет-видання розташована на вулиці Щекавицькій.
Зауважте Підлітки обстріляли машину автошколи у Кривому Розі – фото з місця події
Правоохоронці отримали інформацію про обстріл близько 17:00.
Слідчо-оперативна група на місці події зафіксувала наявне пошкодження зовнішнього скла подвійного склопакета. Пошкодження скла було не наскрізним,
– мовиться у повідомленні.
Поліція розповіла, що наразі встановлюють свідків та очевидців, а також – переглядають відео з камер спостереження.
У Дніпрі влаштували нічну стрілянину
- Правоохоронці повідомили, що люди в дворі одного з будинків влаштували нічну стрілянину.
- Про інцидент повідомив один з місцевих жителів.
- Місцеві ЗМІ повідомили, що пролунало 10 пострілів.
- Правоохоронці розповіли, що 2 жінки та 2 чоловіків справді перебували біля житлових будинків. Коли вони побачили поліцейських, то почали тікати.
- Порушників упіймали.