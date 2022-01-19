Гордон пов'язує обстріл зі своєю політичною діяльністю. Будівля офісу його інтернет-видання розташована на вулиці Щекавицькій.

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Правоохоронці отримали інформацію про обстріл близько 17:00.

Слідчо-оперативна група на місці події зафіксувала наявне пошкодження зовнішнього скла подвійного склопакета. Пошкодження скла було не наскрізним,

– мовиться у повідомленні.

Поліція розповіла, що наразі встановлюють свідків та очевидців, а також – переглядають відео з камер спостереження.

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