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Горе для коммуниста: США вводят санкции против Зюганова
От подлого нападения на Украину пострадают не только "простые россияне". Похудеют кошельки и станет меньше возможностей и у элиты оккупантов.
Источник:zn.ua
От подлого нападения на Украину пострадают не только "простые россияне". Похудеют кошельки и станет меньше возможностей и у элиты оккупантов.
Источник:zn.ua
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