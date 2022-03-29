Известно, что огонь был ликвидирован 29 марта примерно в 6:00. Об этом сообщили в главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Волынской области.

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"Пожар, который произошел вчера (28 марта – 24 канал) на одном из промышленных предприятий для хранения горючего в Луцке в результате обстрела 27 марта, ликвидирован", – говорится в сообщении.

Что известно о пожаре

Российские ракеты попали в нефтебазу на Волыни вечером 27 марта. К счастью, в результате обстрелов никто не пострадал.

Из-за пожара в городе проверяли качество воздуха. Благодаря ветру превышений ни в одной из проанализированных точек не было.

Последняя информация о пожаре в Луцке: смотрите видео