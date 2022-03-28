Как отметил мэр Луцка Игорь Полищук, на месте до сих пор работают пожарные. Они продолжают тушить пожар, возникший в результате взрыва на нефтебазе.

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К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Но, подчеркнул глава города, очень важно всем быть сознательными. Нельзя ни в коем случае публиковать ни фото, ни видео, ни какой-либо другой информации с мест обстрелов. Это позволит избежать возможной корректировки вражеского огня на последующие разы.

Что касается самой нефтебазы, то по словам мэра Луцка, она довольно серьезно пострадала. Пожарные в течение целой ночи пытались обуздать огонь. Делают они это до сих пор.

Напомним, что поздно вечером 27 марта российские ракеты попали в нефтебазу на Волыни. Об этом сообщил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйка.

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