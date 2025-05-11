Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Канала рассказал представитель ГСЧС Киева Павел Петров. До этого о возгорании писали местные телеграм-каналы.

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Павел Петров отметил, что в результате возгорания мусора в мусоросборнике огонь распространился на один из магазинов на площади 50 квадратных метров.

Там спасатели работают на месте, все в порядке,

– подчеркнул спикер.

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Он также отметил, что пострадавших предварительно на месте происшествия нет.

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