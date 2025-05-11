Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів речник ДСНС Києва Павло Петров. До цього про займання писали місцеві телеграм-канали.

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Павло Петров зазначив, що внаслідок загоряння сміття у сміттєзбірнику вогонь розповсюдився на один із магазинів на площі 50 квадратних метрів.

Там рятувальники працюють на місці, все в порядку,

– наголосив речник.

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Він також зауважив, що постраждалих попередньо на місці події немає.

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