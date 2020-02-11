В Украине запустили горячую линию по предупреждению домашнего насилия: детали

В Украине в тестовом режиме заработала горячая линия по предупреждению домашнего насилия. Номер телефона – 1547.

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет в фейсбуке сообщил, что проект действительно очень важен. По данным ООН, каждая 6 женщина в Украине пережила хотя бы одну из форм насилия в течение последних 12 месяцев.

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От 1 до 3 миллионов детей в Украине становятся свидетелями или жертвами домашнего насилия,

– отметил Дубилет.

По словам министра, кровь стынет в жилах от историй тех людей, кто обратился на горячую линию.

Проект по предотвращению домашнего насилия запустили по новому принципу – на общей платформе. Дубилет рассказал, что благодаря этому горячую линию запустили довольно быстро, а также удалось сэкономить около 25 миллионов гривен бюджетных средств.

Справка. Сначала эти средства планировали потратить на создание отдельного колл-центра.

Кто работает над проектом?

Сейчас проект координирует заместитель Дубилета Юлия Гусева.

Над проектом работают Елена Зеленская и Мария Ефросинина, Министерство социальной политики (Юлия Соколовская), Нацполиция, Министерство здравоохранения, Министерство юстиции, Министерство образования и науки.

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Домашнее насилие в Украине: статистика / Инфографика 24 канала