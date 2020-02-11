10:17
11 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 АНДРЕЙ БОГДАН ОСКАР 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Союзные игры Путина и Лукашенко. Тайны храма российской армии
      Вєсті Кремля
      21:33, 10 февраля
      Вести.UA: Параллельный мир Рабиновича. Нардепы придумали, как обойти декларирование
      Вєсті.UA
      20:51, 10 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС 2020 АНДРЕЙ БОГДАН ОСКАР 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ

      В Украине запустили горячую линию по предупреждению домашнего насилия: детали

      18 Читати новину українською
      Дубилет рассказал детали горячей линии / Пресс-служба Кабмина

      В Украине в тестовом режиме заработала горячая линия по предупреждению домашнего насилия. Номер телефона – 1547.

      Министр Кабмина Дмитрий Дубилет в фейсбуке сообщил, что проект действительно очень важен. По данным ООН, каждая 6 женщина в Украине пережила хотя бы одну из форм насилия в течение последних 12 месяцев.

      Обратите внимание: Новый закон о домашнем насилии: какие изменения ждут украинцев

      От 1 до 3 миллионов детей в Украине становятся свидетелями или жертвами домашнего насилия,
      – отметил Дубилет.

      По словам министра, кровь стынет в жилах от историй тех людей, кто обратился на горячую линию.

      Проект по предотвращению домашнего насилия запустили по новому принципу – на общей платформе. Дубилет рассказал, что благодаря этому горячую линию запустили довольно быстро, а также удалось сэкономить около 25 миллионов гривен бюджетных средств.

      Справка. Сначала эти средства планировали потратить на создание отдельного колл-центра.

      Кто работает над проектом?

      Сейчас проект координирует заместитель Дубилета Юлия Гусева.

      Над проектом работают Елена Зеленская и Мария Ефросинина, Министерство социальной политики (Юлия Соколовская), Нацполиция, Министерство здравоохранения, Министерство юстиции, Министерство образования и науки.

      К теме: Мужчины тоже страдают от домашнего насилия: неожиданные факты

      Інфографіка Домашнє насильствоДомашнее насилие в Украине: статистика / Инфографика 24 канала

      Гороскоп на 11 февраля для всех знаков зодиака
      сегодня
      1740
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости Украины Полиция Дмитрий Дубилет Министерство здравоохранения Украины Министерство юстиции Министерство образования и науки Украины Елена Зеленская Маша Ефросинина Постраждалі
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 10:00 Новый "премьер-министр" самопровозглашенной "ДНР": кто он на самом деле?
      Олександр Коваленко 77
      сегодня , 09:05 Россияне не купят: чего ждать от законопроекта о рынке земли
      Інна Жолобович 135
      10 февраля , 11:07 Надо забыть о подходе "настоящие музыканты" и "попса" — интервью с Сашей Кольцовой
      Рузана Ємельянова 133
      7 февраля , 17:54 Коронавирус в Китае: молодожены из Сингапура провели собственную свадьбу по видеотрансляции
      Марія Бондар 632
      сегодня , 08:00 Главные новости 10 февраля: мера пресечения для Звиробий и победители премии Оскар-2020
      Ірина Вихрущ 526
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук