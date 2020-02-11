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      В Україні запустили гарячу лінію з попередження домашнього насильства: деталі

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      Дубілет розповів деталі гарячої лінії / Пресслужба Кабміну

      В Україні у тестовому режимі запрацювала гаряча лінія з попередження домашнього насильства. Номер телефону – 1547.

      Міністр Кабміну Дмитро Дубілет у фейсбуці повідомив, що проєкт дійсно дуже важливий. За даними ООН кожна 6 жінка в Україні пережила принаймні одну з форм насильства протягом останніх 12 місяців.

      Зверніть увагу: Новий закон про домашнє насильство: які зміни чекають на українців

      Від 1 до 3 мільйонів дітей в Україні стають свідками або жертвами домашнього насильства,
      – наголосив Дубілет.

      За словами міністра, "кров холоне у жилах" від історій тих людей, хто звернувся на гарячу лінію.

      Проєкт з попередження домашнього насильства запустили за новим принципом – на спільній платформі. Дубілет розповів, що завдяки цьому гарячу лінію запустили досить швидко, а також вдалося заощадити близько 25 мільйонів гривень бюджетних коштів.

      Довідка. Спочатку ці кошти планували витратити на створення окремого кол-центру.

      Хто працює над проєктом?

      Наразі проєкт координує заступниця Дубілета Юлія Гусєва.

      Над проєктом працюють Олена Зеленська та Марія Єфросиніна, Міністерство соціальної політики (Юлія Соколовська), Нацполіція, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство юстиції, Міністерство освіти та науки.

      До теми: Чоловіки теж страждають від домашнього насильства: неочікувані факти

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      Домашнє насильство в Україні: статистика / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Новини України Поліція Дмитро Дубілет Міністерство охорони здоров’я Міністерство юстиції Міністерство освіти та науки України Олена Зеленська Маша Єфросиніна Постраждалі
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