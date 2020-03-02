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      Горячая линия по противодействию насилию: сколько людей обратились за помощью

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      С 11 февраля в Украине работает горячая линия по противодействию домашнему и гендерному насилию. За неполный месяц на номер 1547 поступило более 1, 7 тысячи звонков. Средняя продолжительность разговора сейчас составляет более 7 минут.

      Национальную горячую линию по противодействию насилию обслуживают 16 специалистов. Это психологи, социальные работники, юристы, сообщает пресс-служба Президента Украины.

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      Со дня официального старта программы – 11 февраля – на номер 1547 поступило более 1,7 тысячи звонков. Средняя продолжительность разговора – 7 минут 22 секунды. Как утверждают специалисты, оно имеет тенденцию к росту. Время ожидания соединения с оператором колебался в пределах 11 секунд.

      С какими обращениями звонили на линию:

      • по поводу психологического насилия – 35% обращений;
      • физического – 34%;
      • экономического – 28%;
      • сексуального – 1%.

      Как на обращения реагировали специалисты:

      • оказали психологическую помощь – 33% случаев;
      • информационную консультацию – 66%;
      • экстренное реагирование – 1%.

      Промежуточные результаты функционирования горячей линии 1547 по противодействию насилию 2 марта обсудили на совещании. В нем приняли участие супруга президента Елена Зеленская, министр социальной политики Юлия Соколовская и министр Кабмина Дмитрий Дубилет, а также представители проекта "Разорви круг" Фонда народонаселения ООН в Украине.

      Участники совещания согласовали следующий шаг продвижения горячей линии – проведение среди населения информационной кампании о ее работе. Также в ближайшее время планируется расширить штаб работников линии, поскольку количество звонков постоянно растет.

      Обратите внимание! Сейчас проект координирует заместитель Дубилета Юлия Гусева. Над ним также работают Елена Зеленская и Маша Ефросинина, министр социальной политики Юлия Соколовская, Нацполиция, Министерство здравоохранения, Министерство юстиции, Министерство образования и науки.

      Что известно о горячей линии 1547?По этому номеру может обратиться каждый, кто страдает от насилия. Человек получит квалифицированную информационную, психологическую и правовую поддержку. А при необходимости – и экстренное реагирование полиции. Горячая линия работает круглосуточно на всей территории Украины.

      домашнє насильство в україні
      Домашнее насилие в Украине: статистика / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Семья Постраждалі Полиция Министерство юстиции Министерство социальной политики Министерство здравоохранения Украины Юлия Соколовська Елена Зеленская Дмитрий Дубилет
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