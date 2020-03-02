Гаряча лінія з протидії насильству: скільки людей звернулися по допомогу

З 11 лютого в Україні працює гаряча лінія з протидії домашньому та гендерному насильству. За неповний місяць на номер 1547 надійшло понад 1, 7 тисячі дзвінків. Середня тривалість розмови наразі становить понад 7 хвилин.

Національну гарячу лінію з протидії насильству обслуговують 16 спеціалістів. Це психологи, соціальні працівники, юристи, повідомляє пресслужба Президента України.

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З дня офіційного старту програми – 11 лютого – на номер 1547 надійшло понад 1,7 тисячі дзвінків. Середня тривалість розмови – 7 хвилин 22 секунди. Як стверджують фахівці, вона має тенденцію до зростання. Час очікування з'єднання з оператором коливався у межах 11 секунд.

З якими зверненнями телефонували на лінію:

щодо психологічного насильства – 35% звернень;

фізичного – 34%;

економічного – 28%;

сексуального – 1%.

Як на звернення реагували фахівці:

надали психологічну допомогу – 33% випадків;

інформаційну консультацію – 66%;

екстрене реагування – 1%.

Проміжні результати функціонування гарячої лінії 1547 з протидії насильству 2 березня обговорили на нараді. У ній взяли участь дружина президента Олена Зеленська, міністерка соціальної політики Юлія Соколовська та міністр Кабміну Дмитро Дубілет, а також представники проєкту "Розірви коло" Фонду народонаселення ООН в Україні.

Учасники наради погодили наступний крок промоції гарячої лінії – проведення серед населення інформаційної кампанії про її роботу. Також найближчим часом планують розширити штаб працівників лінії, оскільки кількість дзвінків постійно зростає.

Зверніть увагу! Наразі проєкт координує заступниця Дубілета Юлія Гусєва. Над ним також працюють Олена Зеленська та Маша Єфросиніна, міністерка соціальної політики Юлія Соколовська, Нацполіція, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство юстиції, Міністерство освіти та науки.

Що відомо про гарячу лінію 1547?За цим номером може звернутися кожен, хто потерпає від насильства. Людина отримає кваліфіковану інформаційну, психологічну та правову підтримку. А за потреби – й екстрене реагування поліції. Гаряча лінія працює цілодобово на всій території України.



Домашнє насильство в Україні: статистика / Інфографіка 24 каналу