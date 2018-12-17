Горячие головы и дерзкие поступки: 10 самых крутых фильмов всех времен

Ищете фильм, который заинтригует с первых секунд и будет держать в напряжении до конца? 24 канал подготовил для Вас оригинальную подборку самых крутых киноафер, которые поразят своей невероятной фантазией и безупречной игрой актеров.

Пройди тест и узнай, кто ты из самых крутых киношных авантюристов!

1. "Большой куш"

Сюжет начинает разворачиваться вокруг большого куша – алмаза в 84 карата, который группа грабителей рискнула похитить из еврейской конторы. Бриллиант достается четырехпалому Фрэнку, который обязан доставить клад в Америку боссу Ави. Но вместо этого он делает ставку на подпольном поединке, тем самым попадая в серьезные проблемы. Вокруг героя и его груза начинается интрига с участием множества колоритных персонажей лондонского "дна".

Очень опасная и в определенной степени анекдотическая, ситуация постепенно выходит из-под контроля и превращается в огромные проблемы. Но кому достанется главный приз?

2. "Крестный отец"

Это культовая гангстерская драма, лозунг которой: "Предложение, от которого невозможно отказаться". Глава мафиозной семьи Вито Карлеоне для того, чтобы подняться на ноги, начал вести нелегальный бизнес. Чтобы не вызвать подозрения у властей, он открывает небольшой завод, на котором якобы производит масло, а на самом деле – под прикрытием проворачивает свои дела. Его сын Майкл вовсе не желает продолжать семейное дело, однако после покушения на его отца, планы юноши изменились. Теперь он готов отомстить всем, кто угрожает его семье.

3. "11 друзей Оушена"

После выхода из тюрьмы вора-виртуоза Дэнни Оушена не проходит и суток, как он уже планирует организовать самое сложное ограбление в истории. Герой хочет похитить 150 миллионов долларов из трех крупнейших казино Лас-Вегаса. Всего за одну ночь Дэнни подбирает команду "профессионалов", способных совершить это дерзкое покушение. У него в команде: первоклассный шулер, молодой карманник и гениальный разрушитель. И чтобы совершить это невероятное ограбление, им нужен только гениальный план.

4. "Иллюзия обмана"

Фильм имеет захватывающий сюжет, в котором группа иллюзионистов проворачивает невероятные трюки – показывают номера с полетами, опасными фокусами и полным исчезновением. Но ради больших денег они идут на огромные риски: иллюзионисты проворачивают свои аферы прямо на глазах у зрителей. Наряду с фокусниками в центре фильма оказываются два детектива, которые занимаются поисками хитрых преступников.

Сюжет киноленты с драками, тайными обществами и таинственными незнакомцами является очень зрелищным и, поверьте, развязка фильма вас удивит.

5. "Поймай меня, если сможешь"

Увлекательная история криминального мира поразит вас загадками и неожиданностями. Фильм изображает правдивую историю о реальном преступнике. В киноленте главный герой Фрэнк Эбигнейл умело обводит всех вокруг пальца, ведь он мастер обманов и мошенничества. Так же он отличный мастер по подделке документов и даже успел стать в этом гением, однако вдруг за ним устраивает погоню агент ФБР. Сможет ли герой убежать от спецслужб?

6. "Криминальное чтиво"

В фильме двое бандитов проводят время за философскими беседами в перерыве между разборками и "решением проблем" с должниками их криминального босса. Параллельно разворачиваются три истории. В первой главный герой спасает жену своего друга от передозировки наркотиков. Во второй рассказывается о боксере, которого наняли, чтобы проиграть бой, но все вышло немного не по плану. Третья история объединяет первые две – в кафе парочка молодых грабителей-неудачников делает попытку ограбления.

7. "На драйве"

Это современный фильм о бандитском мире, в котором главным героем является молодой парень по кличке Малыш. В каждом деле он – непревзойденный водитель, который всегда может оторваться от полиции и довезти банду куда угодно. Однако всегда идеальный план ограбления может сорваться из-за неожиданной влюбленности парня в официантку. Так чем же закончится невероятный фильм об идеально продуманных ограблениях?

8. "Фокус"

Главный герой Ник всю жизнь зарабатывал деньги нечестным путем, поэтому за долгое время в этом бизнесе стал невероятным профессионалом. Однако однажды к нему приходит очаровательная девушка Джесс, которая решила попробовать себя в нелегальном бизнесе. Она обращается к Нику за помощью и, как ни странно, мошенник соглашается на это предложение. Но вскоре он влюбляется в свою подопечную, и между ними начинается бурный роман. Станут ли отношения неожиданной угрозой в их нечестного обогащения?

9. "Карты, деньги, два ствола"

Четверо друзей детства Эдди, Том, "Мыло" и "Бекон", надеясь заработать "легких деньжат", скидываются по 25 тысяч долларов на то, чтобы один из них – талантливый игрок в покер – мог принять участие в нелегальном турнире. Но во время турнира, мафиози-противник мухлюет и выигрывает у Эдди, после чего требует у друзей полмиллиона фунтов. Для того, чтобы быстро отдать долг, парни проворачивают опасную аферу.

10. "Ограбление по-итальянски"

Главные герои планируют "последнее дело" – хорошо обдуманное и быстрое ограбление включает в себя завладение крупной партией золотых слитков. Афера проведена блестяще, и уже когда началось празднование, оказалось, что среди группы мошенников есть предатель, который имеет свои планы на золото. Прекрасный актерский состав, а вдобавок интересный сюжет не смогут оставить вас равнодушными.