Гарячі голови і зухвалі вчинки: 10 найкрутіших фільмів усіх часів

Шукаєте фільм, який заінтригує з перших секунд та триматиме в напрузі до кінця? 24 канал підготував для Вас оригінальну підбірку найкрутіших кіноафер, що вразять своєю неймовірною фантазією та безперечною грою акторів.

Пройди тест і дізнайся, хто ти з найкрутіших кіношних авантюристів!

1. "Великий куш"

Сюжет починає розгортатися навколо великого куша – алмазу в 84 карати, який група грабіжників ризикнула викрасти з єврейської контори. Діамант дістається чотирипалому Френку, який зобов'язаний доставити скарб в Америку босові Аві. Але замість цього він робить ставку на підпільному поєдинку, тим самим потрапляючи в серйозні проблеми. Навколо героя і його вантажу починається інтрига за участю безлічі колоритних персонажів лондонського "дна".

Дуже небезпечна та певною мірою анекдотична ситуація поступово виходить з-під контролю і перетворюється на величезні проблеми. Але кому дістанеться головний приз?

2. "Хрещений батько"

Це культова гангстерська драма, гасло якої: «Пропозиція, від якої неможливо відмовитися». Голова мафіозної сім’ї Віто Карлеоне для того, щоб піднятися на ноги, почав вести нелегальний бізнес. Щоб не викликати підозри влади, він відкриває невеликий завод, на якому начебто виготовляє масло, а насправді – під прикриттям провертає свої справи. Його син Майкл зовсім не бажає продовжувати сімейну справу, проте після замаху на його батька, плани юнака змінилися. Тепер він готовий помститися всім, хто погрожує його сім’ї.

3. "11 друзів Оушена"

Після виходу з в'язниці злодія-віртуоза Денні Оушена не проходить і доби, як він вже планує організувати найскладніше пограбування в історії. Герой хоче викрасти 150 мільйонів доларів з трьох найбільших казино Лас-Вегаса. Всього за одну ніч Денні підбирає команду «професіоналів», здатних здійснити цей зухвалий замах. У нього в команді: першокласний шулер, молодий кишеньковий злодій та геніальний руйнівник. І щоб здійснити це неймовірне пограбування, їм потрібен лише геніальний план.

4. "Ілюзія обману"

Фільм має захоплюючий сюжет, у якому група ілюзіоністів провертає неймовірні трюки – показують номери з польотами, небезпечними фокусами та повним зникненням. Але заради великих грошей вони йдуть на величезні ризики: ілюзіоністи провертають свої афери просто на очах у глядачів. Поряд з фокусниками в центрі фільму опиняються два детективи, які займаються пошуками хитрих злочинців.

Сюжет кінострічки з бійками, таємними товариствами та таємничими незнайомцями є дуже видовищним і, повірте, розв’язка фільму вас здивує.

5. "Спіймай мене, якщо зможеш"

Захоплива історія кримінального світу вразить вас загадками та несподіванками. Фільм зображує правдиву історію про реального злочинця. У кінострічці головний герой Френк Ебігнейл вміло обводить всіх навколо пальця, адже він майстер обманів і шахрайства. Так само він відмінний майстер з підробки документів та навіть встиг стати в цьому генієм, проте раптом за ним влаштовує погоню агент ФБР. Чи зможе герой втекти від спецслужб?

6. "Криминальне чтиво"

У фільмі двоє бандитів проводять час за філософськими бесідами у перерві між розбірками і «вирішенням проблем» з боржниками їхнього кримінального боса. Паралельно розгортаються три історії. У першій головний герой рятує дружину свого друга від передозування наркотиків. У другій розповідається про боксера, якого найняли, щоб програти бій, але все вийшло дещо не за планом. Третя історія об'єднує перші дві – в кафе парочка молодих грабіжників-невдах робить спробу пограбування.

7. "На драйві"

Це сучасний фільм про бандитський світ, в якому головним героєм є молодий хлопець на прізвисько Малюк. В кожній справі він – неперевершений водій, який завжди може відірватися від поліції та довезти банду куди завгодно. Проте завжди ідеальний план пограбування може зірватися через неочікуване закоханість хлопця в офіціантку. Проте чим закінчиться неймовірний фільм про ідеально продумані пограбування?

8. "Фокус"

Головний герой Нік все життя заробляв гроші нечесним шляхом, тому за довгий час у цьому бізнесі став неймовірним професіоналом. Проте одного разу до нього приходить чарівна дівчина Джесс, яка вирішила спробувати себе у нелегальному бізнесі. Вона звертається до Ніка за допомогою і, як не дивно, шахрай погоджується на цю пропозицію. Але незабаром він закохується у свою підопічну, і між ними розпочинається бурхливий роман. Чи стануть відносини неочікуваною загрозою у їхньому нечесному збагаченні?

9. "Карти, гроші і два стволи"

Четверо друзів дитинства Еді, Том, "Мило" та "Бекон", сподіваючись заробити "легких грошенят", скидаються по 25 тисяч доларів на те, аби один з них – талановитий гравець у покер – міг взяти участь у нелегальному турнірі. Але під час турніру, мафіозі-супротивник махлює та виграє в Еді, після чого вимагає в друзів півмільйона фунтів. Для того, щоб швидко віддати борг, хлопці провертають небезпечну аферу.

10. "Пограбування по-італійськи"

Головні герої планують "останню справу" – добре обдумане і швидке пограбування включає в себе заволодіння великою партією золотих злитків. Аферу проведено блискуче, і вже коли розпочалося святкування, виявилося, що серед групи шахраїв є зрадник, який має свої плани на золото. Прекрасний акторський склад, а на додачу цікавий сюжет не зможуть залишити вас байдужими.