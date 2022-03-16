Украинская авиация нанесла точный удар по вертолетам России, которые дислоцировались во временно захваченном аэропорту под Херсоном.

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Как свидетельствуют новые спутниковые снимки Planet Labs, нашим воздушным силам удалось сжечь по меньшей мере 3 вражеских вертолета. Если увеличить аэрофото, можно увидеть, что пылают именно российские вертолеты.

Украинская авиация уничтожила вертолеты оккупантов под Херсоном / Фото Planet Labs, PBC

По данным CNN, эту блестящую операцию украинские военные провели 15 марта. Американское издание уже окрестило ее мощнейшей атакой Воздушных сил Украины по авиации захватчиков из всех известных сейчас.

При увеличении фото видно, что горят российские вертолеты / Фото Planet Labs, PBC

Система NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS), которая отслеживает крупные пожары по всему миру, подтвердила удачный удар украинских ВВС по захваченном аэропорту.

Несколько российских военных вертолетов готовились к взлету / Фото Maxar Technologies

Кроме вертолетов, сгорели также вражеские военные машины, базировавшиеся в аэропорту.

Обратите внимание! Ранее в Генштабе ВСУ предупреждали, что враг использует Херсонский аэропорт для базирования своих боевых самолетов. Известно, что вблизи города есть также немало военной техники оккупантов.

В свежей сводке Генштаб сообщил, что 15 марта воздушные силы уничтожили три самолета, вертолет и две ракеты россиян.

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