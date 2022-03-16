Українська авіація завдала влучного удару по вертольотах Росії, які дислокувалися в тимчасово захопленому аеропорту під Херсоном.

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Як свідчать нові супутникові знімки Planet Labs, нашим Повітряним силам вдалося спалити щонайменше 3 ворожі гелікоптери. Якщо збільшити аерофото, можна побачити, що палають саме російські вертольоти.

Українська авіація знищила гелікоптери окупантів під Херсоном / Фото Planet Labs, PBC

За даними CNN, цю блискучу операцію українські військові провели 15 березня. Американське видання вже охрестило її найпотужнішою атакою Повітряних сил України по авіації загарбників з усіх відомих наразі.

При збільшенні фото видно, що горять російські вертольоти / Фото Planet Labs, PBC

Система NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS), яка відстежує великі пожежі по всьому світу, підтвердила вдалий удар українських ВПС по захопленому аеропорту.

Напередодні кілька російських гелікоптерів готувалися до злету / Фото Maxar Technologies

Окрім гелікоптерів, згоріли також ворожі військові машини, що базувалися в аеропорту.

Зверніть увагу! Раніше в Генштабі ЗСУ попереджали, що ворог використовує Херсонський аеропорт для базування своїх бойових літаків. Відомо, що поблизу міста є також чимало військової техніки окупантів.

У свіжому зведенні Генштаб повідомив, що 15 березня Повітряні сили знищили три літаки, вертоліт і дві ракети росіян.

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