Відповідне відео оприлюднили Сухопутні війська Збройних Сил України.

Цікаво Ворог вже третю добу майже не застосовує авіацію по Києву, Харкову, Сумах, – Арестович

Сили протиповітряної оборони змогли знищити ще один літак окупантів. "Поблизу Харкова ЗСУ збили черговий ворожий літак", – йдеться у повідомленні.

Черговий російський літак збили поблизу Харкова:



Чи були в літаку російські військові, а також модель авіації та інших подробиць не вказано.

Додамо, що за час війни російські загарбники вже втратили понад 13,5 тисячі військових. Також у них більше нема 81 літака, 95 гелікоптерів та 404 танки.

До теми – Пряме влучання по танку окупантів: