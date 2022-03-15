Відповідне відео оприлюднили Сухопутні війська Збройних Сил України.
Цікаво Ворог вже третю добу майже не застосовує авіацію по Києву, Харкову, Сумах, – Арестович
Сили протиповітряної оборони змогли знищити ще один літак окупантів. "Поблизу Харкова ЗСУ збили черговий ворожий літак", – йдеться у повідомленні.
Черговий російський літак збили поблизу Харкова:
Чи були в літаку російські військові, а також модель авіації та інших подробиць не вказано.
Додамо, що за час війни російські загарбники вже втратили понад 13,5 тисячі військових. Також у них більше нема 81 літака, 95 гелікоптерів та 404 танки.
До теми – Пряме влучання по танку окупантів: