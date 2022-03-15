Соответствующее видео обнародовали Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.
Интересно Враг уже третьи сутки почти не применяет авиацию по Киеву, Харькову, Сумам, – Арестович
Силы противовоздушной обороны смогли уничтожить еще один самолет оккупантов. "Вблизи Харькова ВСУ сбили очередной вражеский самолет", – говорится в сообщении.
Очередной российский самолет сбили вблизи Харькова:
Были ли в самолете российские военные, а также модель авиации и других подробностей не указано.
Добавим, что за время войны российские захватчики уже потеряли более 13,5 тысячи военных. Также у них больше нет 81 самолета, 95 вертолетов и 404 танков.
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