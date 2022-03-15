Радник глави Офісу Президента Арестович зауважив, що це – добра новина. Загалом Росія зібрала навколо України 500 своїх літаків. Однак російська авіація не здатна проводити складні повітряні операції.

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Арестович зауважив, що для цього потрібно багато років навчання та багато-багато грошей. Росія не має ні першого, ні другого.

Вже десь третю добу противник намагається не застосовувати свою авіацію по Києву, Харкову, Сумах, Миколаєву. Або застосовує обмежено,

– наголоси Арестович.

Повітряні удари завдають поодинокі літаки. Максимум – по 4 – 6 літаків. Тим часом українські захисники вже збили 83 ворожі літаки. Арестович запевнив, що ця цифра – зростатиме.

Водночас Росія зосереджує авіаційні удари у зоні ООС та у Маріуполі. Українська сторона працює, аби полегшити ситуацію там.

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