Водночас місцевий аеропорт ворог використовує для базування бойових літаків.

До теми Ворог перегруповується і готує чергову спробу взяти Київ, – Генштаб ЗСУ

У генштабі ЗСУ розповіли, що на Таврійському напрямку противник, силами окремих підрозділів зі складу 49-ї, 22-ої, 20-ї та 8-ї бригади армії РФ, утримує рубіж від Херсона до Розівки.

В Південнобузькому районі окупанти утримують рубіж від міста Херсон до Каховки. Водночас їм не вдалося наступити через річку Південний Буг.

Окремі підрозділи зі складу 49-ї армії РФ були зупинені північно-східніше міста Миколаїв уздовж річки Інгул.