Очевидно, удар по переправе прошел утром 12 октября. Проанализировав данные из открытых источников и проверив информацию, опубликованную захватчиками, 24 Канал установил, где расположен соответствующий мост между Ясиноватой и Горловкой.
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Поражение моста на трассе Горловка-Ясиноватая
Стоит сказать, что между Горловкой и Ясиноватой автомобильными дорогами около 27 километров. На этом отрезке дороги несколько мостов, которые теоретически могли бы быть под ударом.
Однако OSINT-отдел 24 Канала считает, что речь идет именно о переправе к западу от поселка Васильевка, расположенного ближе к Ясиноватой. Такой вывод можно сделать, в частности, потому, что на кадрах видна железная дорога под руинами переправы.
Вероятно, 48.169549, 37.894497 – это координаты моста, под которым проходит железнодорожный путь.
Где расположен мост на трассе между Ясиноватой и Горловкой, по которому ударили ВСУ: смотрите на карте Google maps
Этот мост захватчики использовали для быстрого передвижения между временно оккупированным Донецком и Горловкой. Очевидно, эта атака на переправу повлечет за собой немало логистических проблем для российских военных и коллаборантов.
Врагам придется искать обходные пути, хотя другие дороги на захваченных территориях тоже не застрахованы от того, что их могут разрушить ВСУ.