Вочевидь, удар по переправі відбувся вранці 12 жовтня. Проаналізувавши дані з відкритих джерел та перевіривши інформацію, що опублікували загарбники, 24 Канал встановив, де розташований відповідний міст між Ясинуватою та Горлівкою.

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Ураження моста на трасі Горлівка-Ясинувата

Варто сказати, що між Горлівкою та Ясинуватою автомобільними шляхами близько 27 кілометрів. На цьому відрізку дороги є декілька мостів, які теоретично могли б бути під ударом.

Однак OSINT-відділ 24 Каналу вважає, що йдеться саме про переправу на захід від селища Василівка, яке розташоване ближче до Ясинуватої. Такий висновок можна зробити, зокрема, тому, що кадрах видно залізничну дорогу під руїнами переправи.

Ймовірно, 48.169549, 37.894497 – саме це координати мосту, під яким проходить залізничний шлях.

Де розташований міст на трасі між Ясинуватою та Горлівкою, по якому вдарили ЗСУ: дивіться на карті від Google maps

Зверніть увагу! Удар по переправі на цій трасі підтвердив так званий голова Горлівки від окупантів Іван Приходько. За його словами, тепер доведеться користуватися маршрутом через місто Єнакієве Донецької області.

Додамо, що цей міст загарбники використовували для швидкого пересування між тимчасово окупованим Донецьком та Горлівкою. Вочевидь, ця атака на переправу спричинить чимало логістичних проблем для російських військових та колаборантів.

Ворогам доведеться шукати обхідні шляхи, хоча інші дороги на загарбаних територіях також не застраховані від того, що їх можуть зруйнувати ЗСУ.