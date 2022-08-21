Как предполагают очевидцы, в Горловке решил демилитаризироваться склад с боекомплектом российских военных. Он не только хорошо пылает, но и постоянно детонирует.

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Что-то горит и взрывается

Поскольку подтвержденной информации о происходящем в Горловке нет, можно лишь предположить, что горит очередной склад. А характер звуков свидетельствует о том, что возгорание перекинулось не на гуманитарку, а именно на боекомплект. Ведь слышно, как снаряды под воздействием огня начинают детонировать.

На видео, выложенном очевидцами, можно увидеть яркое пламя. На фоне что-то трещит, вероятно, патроны или тоже что-то мелкое. А через несколько минут происходит мощный взрыв.

В Горловке ярко горят и взрываются боеприпасы врага: смотрите видео

Хорошо слышно, как взлетают в воздух снаряды врага: смотрите видео

Это не первый случай, когда в Горловке горит склад с боеприпасами. Но уже сравнительно давно этого не происходило, и вот снова. Из сравнительно свежего – пожар в ночном клубе "Бермуды". Об этом 10 августа рассказал журналист Денис Казанский. Он отметил, что в помещении заведения оккупанты могли проводить важное совещание.

Если уж говорить о свежем "хлопке", то его за прошедшие сутки было очень и очень много. Но отвезли ее на территорию оккупированного полуострова Крым.

Вспышки видели возле Алупки

Как отметил Рефат Чубаров, взрывы и вспышки наблюдались в море возле Алупки. Соответствующая информация начала поступать около 22:15.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа заметил, что в регионе "хлопок" слышали ориентировочно в 21:20. Он взрывалась на расстоянии 2 – 3 км от берега. В целом местные жители наблюдали 6 – 7 вспышек.

Кроме того, стало известно, что у Алупки враг использовал ПВО. А это значит, что на этот раз басни о окурках точно не сработают.

А это значит, что на этот раз басни о окурках точно не сработают. В общем же, оккупантам приходится в последние дни сильно нервничать, ведь их разрекламированная защита полуострова отнюдь не столь эффективна, как бы они этого хотели. И это только начало.

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