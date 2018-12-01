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      Горнолыжный курорт "Буковель" открыл сезон катания

      Новая тема 36 Читати новину українською

      Горнолыжный курорт "Буковель" открыл сезон катания. Смельчаков не испугали даже сильные карпатские морозы. На склонах – обожаемый лыжниками вельвет – трасса, тщательно подготовленная ретраками.

      Первыми трассу испытала семья Саевичей. После чего признались – эмоции от первого в сезоне спуска словами не передать. "Прекрасная трасса, хороший морозец, солнышко, погода хорошая и настроение", – рассказал Николай Саевич.

      Такой склон называют вельвет. И я думаю, что много людей хотело бы по этому вельвету проехаться, его рассечь своими кантами, своими лыжами. И это необычайное ощущение. Эмоции переполняют,
      – добавил Павел Саевич.

      На открытие сезона приехали лыжники из разных уголков Украины, которые соскучились по настоящей снежной зиме – так этого дня ждали с нетерпением. "Дети где-то полгода говорили: папа, папа, когда мы уже поедем кататься на лыжах. Без вариантов – надо было ехать и открывать сезон. Вот и приехали на неделю покататься. Очень любим "Буковель", эти пейзажи, елки, покрытые снегом", – признался лыжник Максим Греков.


      Работа снежных пушек в "Буковеле"

      Снежные пушки в "Буковеле" работают на полную, поэтому уже вскоре доступными для лыжников станут все склоны курорта. А в первый день открыли самые легкие трассы, так называемые "синие".

      В начале сезона, чтобы раскататься, вспомнить навыки катания, конечно, лучше всего ездить именно на "синих" трассах,
      – объяснила представитель ТК "Буковель" Оксана Островская.

      С каждым днем для лыжников и сноубордистов будут открывать все больше трасс. А еще вскоре стартует фестивальный сезон. Поэтому "Буковель" готовит для своих гостей немало интересного. В частности, уже на следующих выходных состоится массовый спуск костюмированных героев.

      Теги: Новости Украины горные лыжи
      Источник: 24 канал
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