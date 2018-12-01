Гірськолижний курорт "Буковель" відкрив сезон катання. Відчайдухів не злякали навіть сильні карпатські морози. На схилах – омріяний лижниками вельвет – траса, ретельно підготовлена ратраками.

Першими трасу випробували родина Саєвичів. Після чого зізналися – емоції від першого у сезоні спуску словами не передати. "Прекрасна траса, хороший морозець, сонечко, погода гарна і настрій", – розповів Микола Саєвич.

Такий схил називають вельвет. І я думаю, що багато людей хотіло би по цьому вельвету проїхатися, його розсікти своїми кантами, своїми лижами. І це надзвичайне відчуття. Емоції – переповнюють,

– додав Павло Саєвич.

На відкриття сезону завітали лижники з різних куточків України, скучили за справжньою сніжною зимою – тож цього дня чекали із нетерпінням. "Діти десь півроку говорили: тату, тату, коли ми вже поїдемо кататися на лижах. Без варіантів – треба було їхати і відкривати сезон. От і приїхали на тиждень покататися. Дуже любимо "Буковель", ці краєвиди, ялинки, вкриті снігом", – зізнався лижник Максим Греков.



Робота снігових гармат у "Буковелі"

Снігові гармати у "Буковелі" працюють на повну, тож вже незабаром доступними для лижників стануть всі схили курорту. Та у перший день відкрили найлегші траси, так звані "сині".

На початку сезону, щоб розкататися, згадати навички катання, звичайно, найкраще їздити саме на "синіх" трасах,

– пояснила представниця ТК "Буковель" Оксана Островська.

З кожним днем для лижників та сноубордистів відкриватимуть щоразу більше трас. А ще незабаром стартує фестивальний сезон. Тому "Буковель" готує для своїх гостей чимало цікавинок. Зокрема, вже на наступних вихідних відбудеться масовий спуск костюмованих героїв.