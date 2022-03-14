А сотрудники цехов железнодорожного транспорта на Севгоке в Кривом Роге работают одновременно в нескольких направлениях.

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Они перевозят руду на дробильную фабрику № 1, доставляют скальные породы в отвалы, отгружают готовую продукцию и принимают необходимые для производства материалы и сырье.

Однако из-за военной агрессии России комбинат испытывает трудности с отправлением железорудного концентрата потребителям Азии и Северной Африки. Ограничения со сбытом товарной продукции заставили ЮГОК снизить загрузку производственных мощностей. Поэтому комбинат временно остановил несколько технологических секций обогатительного передела. Часть произведенного концентрата предприятие отгружает на внутренний склад.

Центральный горно-обогатительный комбинат Метинвеста тоже продолжает добычу руды. Машинисты экскаваторов, буровых станков и ремонтники выходят на рабочие места и выполняют плановые задания.

Поэтому несмотря на все вызовы, комбинаты продолжает стабильно работать. Предприятие полностью выполняет план производства как по объему, так и по качеству, и продолжает реализацию инвестиционных и экологических программ.