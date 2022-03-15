В 93 ОМБР Холодный Яр заявили, что Россия продолжает обстреливать город из "Ураганов", "Смерчей", "Градов". Также оккупанты используют артиллерию калибра 152 миллиметра.

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Безумные разрушения Ахтырки

Российские наемники уничтожила целые жилые кварталы, теплоэлектроцентраль, нефтяные предприятия, здание горсовета и другие административные здания центра, вокзал. Продолжают терроризировать обстрелами детский сад. Один из снарядов образовал озеро из канализационных вод 25 метров в диаметре.

Да Ахтырка не сдается! И 93 бригада Холодный Яр ей в этом помогает. Враг хотел зайти в город еще с начала полномасштабной войны, но не удалось. Все их колонны техники жестко расстреливаются еще далеко на подступах к городу в десятках километров. А всю уцелевшую технику бригада забирает себе на вооружение,

– заявили воины.

Что говорит мэр о ситуации в городе

Городской глава показал бригаде, что в городе особенно пострадало от оккупантов. Одно из мест – обычные деревянные избы, где 14 марта погибли три пожилые женщины. Одна из них вернулась лишь на один день. Разрушена также местная ТЭЦ. Под завалами до сих пор ищут погибших.

Мэр Павел Кузьменко в очередной раз напомнил, что Россия нарушает Женевскую конвенцию, потому что использование таких ракет запрещено в мире. Кроме того, запрещены пытки холодом. Ведь самая маленькая температура в городе без отопления достигала на днях -17 градусов.

"Они думали, что ударят по теплоэлектроцентрали, и город будет без тепла, все упадут на колени и будут просить: "Путин, помоги!" А мы говорим:" Путин, сдохни!", – говорит он.

Также Кузьменко обратился к лидерам мирового сообщества, которые в 1994 году обещали нам защиту в обмен на ядерное разоружение. Он подчеркнул, что тогда в Ахтырском районе были две воинские части с баллистическими ракетами и ядерными боеголовками.

Я хочу спросить у этих лидеров: если бы мы тогда сохранили эти баллистические ракеты, была бы в Украине война? Мы поверили сильным мира, которые сейчас сидят и говорят: это не наша война. Но это и их война,

– сказал он.

В то же время Кузьменко отметил, что все раненые в Ахтырке получают медицинскую помощь, больница работает круглосуточно. Медикаментов в городе достаточно.

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