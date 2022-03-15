По его словам, они восстановят каждую улицу каждого города, каждый дом и квартиру.
К слову Появилось видео боев в Буче под Киевом с высоты птичьего полета
"Мы все восстановим… Мы направим на это все наши силы, всю помощь миру. И уже формируем фонды, чтобы Украина жила", – заявил президент.
Свое сообщение президент дополнил фотографиями ужасных последствий обстрелов Россией украинских городов и поселков.
Оккупанты гатят и по памятникам культуры. На прошедшем неделе из-за ракетного удара пострадал Харьковский художественный музей, где хранится картина Ильи Репина "Казаки пишут письмо турецкому султану". А на днях орки просто ограбили и разгромили известную достопримечательность архитектуры Запорожья – "Усадьба Попова".