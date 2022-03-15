По его словам, они восстановят каждую улицу каждого города, каждый дом и квартиру.

К слову Появилось видео боев в Буче под Киевом с высоты птичьего полета

"Мы все восстановим… Мы направим на это все наши силы, всю помощь миру. И уже формируем фонды, чтобы Украина жила", – заявил президент.

Свое сообщение президент дополнил фотографиями ужасных последствий обстрелов Россией украинских городов и поселков.