За його словами, вони відновлять кожну вулицю кожного міста, кожен будинок та квартиру.

До слова З'явилося відео боїв у Бучі під Києвом з висоти пташиного польоту

"Ми все відновимо… Ми спрямуємо на це всі наші сили, всю допомогу світу. І вже формуємо фонди, щоб Україна жила", – заявив президент.

Свій допис президент доповнив фотографіями жахливих наслідків обстрілів Росією українських міст та селищ.

Окупанти гатять й по пам'ятках культури. Минулого тижня через ракетний удар постраждав Харківський художній музей, де зберігається картина Іллі Рєпіна "Козаки пишуть листа турецькому султану". А на днях орки просто пограбували та розгромили відому пам'ятку архітектури Запоріжжя – "Садиба Попова".