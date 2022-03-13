Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст із Запоріжжя. За його словами, мовиться про музей-заповідник "Садиба Попова".

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Спеціально побили вікна та двері

Журналіст розповів, що загарбники звідти забрали не просто все те, що хотіли, але ще й побили вікна та двері. "З якою метою там треба було бити вікна й двері?" – риторично запитався він.

Наша культурна громадськість була шокована тим, що "російські мавпи" напали на історико-культурний пам'ятник "Садиба Попова" у Васильківському районі,

– додав він.

Як зауважив місцевий кореспондент, музей-заповідник – це прекрасна садиба – замок XIX століття. Ба більше, будівлю побудував один із кращих архітекторів Російської імперії. "Важко про це говорити. Ми знаємо про їхнє моральне обличчя", – підсумував він.

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Зауважимо, що наразі у Запорізькій області відбуваються запеклі бої за напрямками Василівка, Оріхів та Пологи. Зокрема, до міста Пологи не вдалося доставити гуманітарний конвой, а коли він повертався окупанти обстріляли та підірвали міст.