В ефірі телеканалу Олександр Старух підкреслив, що вже понад 10 діб відбуваються бої по лінії Васильківка – Оріхів – Пологи. Наші війська там гідно дають відсіч ворогові.

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Людям з гуманітарного конвою довелося ночувати у "сірій" зоні

В області займаються не лише обороною території, а й гуманітарною допомогою. Старух зазначив, що з трьох конвоїв лише один дійшов до Енергодару.

Натомість не вдалося прорватися до Полог.

Конвой, що відправився до Маріуполя, досі стоїть у Бердянську та очікує на можливість заїхати в місто.

На жаль, у Пологах у нас дуже складна ситуація. Не впустили конвой, а коли він повертався – обстріляли та підірвали міст. Фактично всю ніч люди, які мали повернути дітей і людей, провели у "сірій" зоні,

– наголосив він.

Глава Запорізької ОВА додав, що їх вдалося вже вивезти. Вони у безпеці, у Запоріжжі.

До теми – Старух про ситуацію в області та гумконвой – дивіться відео: