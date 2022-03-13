Об этом в эфире 24 Канала рассказал журналист из Запорожья. По его словам, речь идет о музее-заповеднике "Усадьба Попова".

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Специально разбили окна и двери

Журналист рассказал, что захватчики оттуда забрали не просто все то, что хотели, но еще и разбили окна и двери. "С какой целью там надо было бить окна и двери?" – риторически спросил он.

Наша культурная общественность была шокирована тем, что "российские обезьяны напали на историко-культурный памятник "Усадьба Попова" в Васильковском районе,

– добавил он.

Как заметил местный корреспондент, музей-заповедник – это прекрасная усадьба-замок XIX века. Более того, замок построил один из лучших архитекторов Российской империи. "Трудно об этом говорить. Мы знаем об их моральном облике", – подытожил он.

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Заметим, что сейчас в Запорожской области происходят ожесточенные бои по направлениям Василевки, Орехова и Пологов. В частности, в город Пологи не удалось доставить гуманитарный конвой, а когда он возвращался, оккупанты обстреляли и взорвали мост.