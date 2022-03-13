В частности, по направлениям Васильевка, Орехов и Пологи. Об этом в эфире 24 канала рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух.
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"Общая ситуация напряженная", – отметил Старух.
Пытались организовать три гумконвоя
По его словам, пытались провести три гумконвоя одновременно. Один – тяжело, но впервые с 5 раз прошел в Бердянск.
К сожалению, пологовский конвой остановили в Васильевке и развернули обратно в Запорожье. В Каменском сразу перед колонной разбомбили мост.
Люди ночью переночевали в серой зоне, сейчас их вывели,
– объяснил глава Запорожской ОВА.
На Энергодар колонна не прошла. К сожалению, пока по этой дороге будет усложнена доставка гуманитарной помощи.
"Методы ведения войны – даже не XX века – дремучая орда", – добавил Старух.
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Заметим, как сообщила вице-премьер Ирина Верещук, из 14 гуманитарных коридоров, о которых была договоренность, сработали 9.