Об этом в эфире 24 канала рассказал мэр Львова Андрей Садовый. Сейчас сформировали 103 бригаду Сил территориальной обороны, которая занимается Львовской областью.

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В то же время сформирована 125 бригада терробороны, на попечении которой находится собственно Львов. Также во Львове сформировали 48 сотен добровольческих объединений, которые должны помогать территориальной обороне.

По информации городского головы Львова, тероборона сейчас проходит тренировку, обучение. Получили локации для размещения.

Надо защищать каждый сантиметр нашей земли, – Садовый

Кроме того, в городе переработали на так называемые противотанковые ежи даже старые рельсы.

Сегодня город готовится по всем направлениям. Надо защищать каждый сантиметр нашей земли – нет альтернативы,

– подчеркнул Андрей Садовый.

Мэр Львова отметил, что ракетные удары могут быть направлены в любой город, что невозможно предсказать, но готовность, обучение – всегда путь к победе.

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