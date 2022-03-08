Также обращение Садового прозвучало ко всем людям в Лондоне, Нью-Йорке, Оттаве и других странах мира. Львовский городской глава обратился ко всем людям доброй воли.
Актуально Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны
Не спрашивай, по ком бьют колокола – они бьют по каждому из нас
Именно с этих слов настоятеля лондонского собора святого Павла Джона Дона начал свою речь мэр Львова. По его словам, мир должен знать правду – правду об Украине.
Каждый день в 18:00 по киевскому времени бейте в колокола. Нам нужна сегодня ваша помощь. Сегодня мы боремся за этот мир. Помогите нам. Слава Украине!
– подчеркнул Андрей Садовый.
Смотрите видео: Сегодня весь мир должен звонить в колокола – Садовый о событиях в Украине
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!