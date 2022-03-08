Также обращение Садового прозвучало ко всем людям в Лондоне, Нью-Йорке, Оттаве и других странах мира. Львовский городской глава обратился ко всем людям доброй воли.

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Не спрашивай, по ком бьют колокола – они бьют по каждому из нас

Именно с этих слов настоятеля лондонского собора святого Павла Джона Дона начал свою речь мэр Львова. По его словам, мир должен знать правду – правду об Украине.

Каждый день в 18:00 по киевскому времени бейте в колокола. Нам нужна сегодня ваша помощь. Сегодня мы боремся за этот мир. Помогите нам. Слава Украине!

– подчеркнул Андрей Садовый.

Заметим! По данным ООН после начала российского вторжения в Украину погибли более 400 гражданских лиц, в том числе дети. Также по меньшей мере 800 украинцев получили ранения. Только в одном Харькове агрессор унес жизни 209 человек.

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