Також звернення Садового пролунало до всіх людей в Лондоні, Нью-Йорку, Оттаві та інших країнах світу. Львівський міський голова звернувся до всіх людей доброї волі.
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Не питай, за ким б'ють дзвони – вони б'ють за кожним із нас
Саме з цих слів настоятеля лондонського собору святого Павла Джона Дона розпочав свою промову мер Львова. За його словами, світ має знати правду – правду про Україну.
Кожного дня о 18:00 за київським часом бийте в дзвони. Нам потрібна сьогодні ваша допомога. Сьогодні ми боремось за цей світ. Допоможіть нам. Слава Україні!
– наголосив Андрій Садовий.
Дивіться відео: Сьогодні весь світ має дзвонити у дзвони, – Садовий про події в Україні
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