Россияне пытаются захватить Конотоп, в частности, предлагая местным властям сдаться. Но украинцы борются за город, заверил мэр Артем Семенихин в комментарии 24 каналу.

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Конотопские власти уверяют, что не сдавали город

Семенихин рассказал, что к нему приезжает комендатура орков и призывает сдаться.

Они ставят условия: на вас нацелена артиллерия, потому либо вы сейчас начинаете с нами сотрудничать, и собираете все службы – полицию, пожарных, либо мы вас разносим,

– отметил мэр Конотопа.

Он добавил, что ответил на такие предложения словами: "вы – оккупанты, и как тот русский корабль – идите нах*й". Захватчик, объяснил Семенихин, просто неадекватный, он угрожал взорвать всех, ходил с гранатами в руках.

"Когда он выходил, я сказал: если вы в Конотопе что-то бахнете, у нас нормального оружия нет, но мы ножами будем вас резать", – рассказал Семенихин. Это слышала половина города.

Далее городской глава обратился к людям, сказал, что нужно принять решение. "Либо мы якобы мирно сосуществуем, либо мы воюем. Я голосую за войну, я поднял две руки", – заявил Семенихин. Большинство его поддержало.

"Деньги в пакетах" никто не давал

Мэр Конотопа также объяснил информацию, что его якобы "купили" россияне. Он уточнил, что на ролике действительно украинские пленные, которых удалось выменять у врага.

На видео с пакетами пленники кладут свои вещи в багажник. А началось "деньги дали, Конотоп продали". Кто из кацапов будет давать деньги, ну логично,

– продолжил Семенихин.

Он добавил, что на нарезке роликов есть только часть видео, на котором видны пленные, ее использовали для дезинформации. Сообщения в медиа о якобы сдаче Конотопа мэр называет продуманной диверсией. Объясняет ее личными конфликтами с представителями тех, кто распространил информацию.

Напомним, накануне в фейсбуке 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского обнародовали видео, якобы свидетельствовавшее, что Артем Семенихин призвал горожан не сопротивляться врагу. Мол, городу оккупанты поставили ультиматум – либо никакого сопротивления, либо обстрел артиллерией.

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