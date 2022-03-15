Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Он сообщил, что обстрелы ночью были, на данный момент выясняется информация о том, что именно пострадало. Но в ГСЧС области ему сообщили, что никто даже не звонил по телефону на горячую линию, когда происходили обстрелы.

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Ким сказал, что Николаев начинает привыкать к обстрелам и звукам взрывов.

Все спокойны. Но это не касается авиаударов по селам и ОТО, потому что там ситуация более сложная,

– объяснил он.

Ким анонсировал, что уже есть идеи по усилению укрепления города, но необходимо их изучить с технической стороны и координировать вопросы с военными и инженерами.

"Даже если мы нападаем, всегда нужно думать о защите", – сказал глава Николаевской ОВА.