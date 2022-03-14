Перед Новой Одессой на проезжей части лежат деревья

Об этом заявили украинские военные, контролирующие трассу Николаев – Новая Одесса. Вместе с тем, водителей предупредили о блокпосте недалеко от Новой Одессы.

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В частности, на 196 километре на дороге перед Новой Одессой на проезжей части лежат деревья. Территориальная оборона выставила их для безопасности.

По предварительной информации, деревья никто не убрал. Поэтому водителей призывают не превышать скорость и быть внимательными.

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